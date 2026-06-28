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08:47, 28 июня 2026Россия

Стали известны последствия падения обломков БПЛА ВСУ в Ивановской области

ОШ Ивановской области: На окраине города Родники упали обломки БПЛА ВСУ, пострадавших нет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнули на окраине города Родники в Ивановской области. О последствиях сообщили в официальном Telegram-канале регионального правительства со ссылкой на Оперативный штаб.

Пострадавших нет. По предварительным данным, в одном из домов выбило стекла в ряде квартир.

На месте работают ответственные службы, а администрация Родниковского района проводит оценку ущерба для оперативного устранения последствий.

На данный момент режим беспилотной опасности в Ивановской области снят.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о серьезных последствиях массированной атаки ВСУ на регион, в результате которой произошло возгорание на НПЗ и погиб человек.

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