Маньяк из Златоуста потребовал перевода в колонию ближе к семье

РИА Новости: Маньяк Мозгляков из Златоуста требовал перевода в колонию ближе к семье

Маньяк из Златоуста Челябинской области Николай Мозгляков требовал перевода в колонию ближе к месту преступлений. Об этом

сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Свое требование осужденный объяснял необходимостью «поддерживать и сохранять социально полезные и семейные связи». Мозгляков с 2009 года отбывает пожизненный срок в исправительной колонии особого режима «Полярная сова», расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкий автономного округа. В своем иске он жаловался на удаленность исправительного учреждения.

Суд в ЯНАО отказал в удовлетворении требований маньяка. По данным агентства, апелляционная инстанция признала это решение законным в мае.

Ранее сообщалось, что Николай Мозгляков потребовал у своего адвоката Алексея Тетюева два миллиона рублей за причиненный моральный вред. Мозгляков в своем иске отметил, что юрист не посещал его в следственном изоляторе и не согласовывал с ним правовую позицию. Кроме того, Тетюев не стал обжаловать обвинительный приговор.