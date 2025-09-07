Силовые структуры
Расправившийся со школьницами «златоустовский маньяк» потребовал миллионы у адвоката

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кондратюк / ТАСС

Маньяк из Златоуста Челябинской области Николай Мозгляков потребовал у своего адвоката два миллиона рублей за причиненный моральный вред. Об этом говорится в материалах Центрального районного суда Челябинска, куда поступила жалоба от осужденного преступника, пишет Ura.ru.

Как выяснило агентство, ответчиком выступает юрист Алексей Тетюев, который в 2008 году был назначен государством адвокатом «златоустовского маньяка».

Мозгляков в своем иске отметил, что Тетюев не посещал его в следственном изоляторе и не согласовывал с ним правовую позицию. Кроме того, юрист не стал обжаловать обвинительный приговор.

Суд отказал Мозглякову в удовлетворении иска о компенсации морального вреда. Однако он не согласился с этим решением и подал апелляционную жалобу, пишет Ura.ru.

До этого сообщалось, что маньяк из Златоуста попросил суд перевести его из «Полярной совы» в другую колонию.

В 2008 году Мозгляков был признан виновным. Потерпевшие, семиклассницы Анна Лютая и Анна Мохнаткина и первоклассница Валерия Лютая, пропали 1 апреля 2008 года. На следующий день семиклассницы были обнаружены с многочисленными ножевыми ранениями. Валерия Лютая была тяжело ранена, но выжила и дала показания, благодаря которым преступник был задержан.

