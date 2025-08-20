Златоустовский маньяк попросил перевод из «Полярной совы»

Маньяк из Златоуста Мозгляков попросил перевод из «Полярной совы»

Пожизненно осужденный маньяк из Златоуста Николай Мозгляков просит перевести его из «Полярной совы» в другую колонию. Об этом сообщает РИА Новости.

Мозгляков обратился в суд с иском к Федеральной службе исполнения наказаний. Он просит о переводе и компенсации морального вреда. Замоскворецкий суд Москвы уже отклонил иск, но осужденный подал апелляционную жалобу, которую рассмотрит Мосгорсуд.

В 2008 году Мозгляков был признан виновным. Потерпевшие, семиклассницы Анна Лютая и Анна Мохнаткина и первоклассница Валерия Лютая, пропали 1 апреля 2008 года. На следующий день семиклассницы были обнаружены с многочисленными ножевыми ранениями. Валерия Лютая была тяжело ранена, но выжила и дала показания, благодаря которым преступник вскоре был задержан.

Мозгляков дал признательные показания в совершенном преступлении. Кроме того, его причастность подтвердили результаты экспертизы.

Мужчина был ранее неоднократно судим и последний раз освободился из мест лишения свободы в августе 2007 года. Он состоит в гражданском браке и является отцом трехлетнего сына. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым. О причинах, толкнувших его на совершение преступления, не сообщалось.