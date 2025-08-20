Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:22, 20 августа 2025Силовые структуры

Златоустовский маньяк попросил перевод из «Полярной совы»

Маньяк из Златоуста Мозгляков попросил перевод из «Полярной совы»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Плотникова / РИА Новости

Пожизненно осужденный маньяк из Златоуста Николай Мозгляков просит перевести его из «Полярной совы» в другую колонию. Об этом сообщает РИА Новости.

Мозгляков обратился в суд с иском к Федеральной службе исполнения наказаний. Он просит о переводе и компенсации морального вреда. Замоскворецкий суд Москвы уже отклонил иск, но осужденный подал апелляционную жалобу, которую рассмотрит Мосгорсуд.

В 2008 году Мозгляков был признан виновным. Потерпевшие, семиклассницы Анна Лютая и Анна Мохнаткина и первоклассница Валерия Лютая, пропали 1 апреля 2008 года. На следующий день семиклассницы были обнаружены с многочисленными ножевыми ранениями. Валерия Лютая была тяжело ранена, но выжила и дала показания, благодаря которым преступник вскоре был задержан.

Мозгляков дал признательные показания в совершенном преступлении. Кроме того, его причастность подтвердили результаты экспертизы.

Мужчина был ранее неоднократно судим и последний раз освободился из мест лишения свободы в августе 2007 года. Он состоит в гражданском браке и является отцом трехлетнего сына. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым. О причинах, толкнувших его на совершение преступления, не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Около десяти стран готовы отправить войска на Украину. Что входит в план европейских государств?

    В ЕС усомнились в возможности отправки войск на Украину

    В России назвали еще одно условие для заключения соглашения по Украине

    Подсчитаны расходы на сборы первоклассника к учебному году

    Талибы обратились к России, США и Китаю с необычным призывом

    В МИД рассказали о полученной Зеленским в Белом доме «мощной оплеухе»

    Стало известно о спасении отца главкома ВСУ Сырского в России

    Российские бойцы вышли из окружения через открытое поле

    Бывшая первая леди США раскрыла способ удачно выйти замуж

    Статус ветерана боевых действий получит еще одна категория россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости