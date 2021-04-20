Россияне назвали регионы с худшими жилищными условиями

Специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza провели исследование и назвали регионы России, жители которых больше всех недовольны своими жилищными условиями. Лидером рейтинга стала Республика Карелия. Об этом говорится в материале, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики провели опрос в 60 тысячах домохозяйств по всей стране и узнали у владельцев, насколько их устраивает состояние коммунальной инфраструктуры и жилья, включая такие параметры как «сырость или промерзание стен и полов», «шум от соседей», «проблемы с электроэнергией», «плохая освещенность подходов к дому» и другие. В зависимости от уровня недовольства между регионами распределили баллы.

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Помимо Карелии (22,92 балла), в топ-5 списка регионов с худшими жилищными условиями попали Северная Осетия (20,26 балла), Хабаровский край (19,71 балла), Республика Коми (18,27 балла) и Астраханская область (17,56 балла). За ними расположились Орловская область (16,63 балла), Забайкальский край (15,43 балла), Тверская область (15,38 балла), Карачаево-Черкесская Республика (14,76 балла) и Ленинградская область (14,02 балла).

Что касается регионов, жители которые остались довольны жилищно-коммунальными условиями, то лучше всего ситуация обстоит в Чеченской и Кабардино-Балкарская Республиках — 1,01 и 2,13 балла соответственно. В топ-5 «довольных» регионов также вошли Севастополь (3,45 балла), Белгородская (4,98 балла) и Брянская (5,35 балла) области.

Ранее в апреле специалисты FinExpertiza назвали регионы России с самыми шумными соседями. Лидером рейтинга стала Магаданская область. В топ-3 списка также оказались Хабаровский край и Карелия, где на шум соседей пожаловались почти 31 и 27 процентов респондентов соответственно. Меньше всего от шумных соседей страдают в Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Чечне.

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