Россиянин ради жены решился на оккультный ритуал и был зарублен приятелем

В Астрахани задержан житель Красноярского края, подозреваемый в убийстве пропавшего местного жителя 1987 года рождения. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, астраханец ради восстановления отношений с супругой решил прибегнуть к оккультному ритуалу. Для этого нужно было закопать их личные вещи в безлюдном месте за городом. Мужчина позвал с собой знакомого, который недавно приехал в Астрахань из Красноярска.

Вечером 26 апреля 2021 года приятели отправились в лес. Когда они копали яму, красноярец негативно высказался по поводу обряда, а также обругал супругу астраханца. Между мужчинами завязалась драка. В ходе конфликта красноярец зарубил астраханца топором, нанося удары ему по голове и шее. Затем он накрыл тело ветками и скрылся с места преступления.

Следователи установили, что подозреваемый находился в федеральном розыске за совершенное в Красноярском крае мошенничество. В настоящее время решается вопрос об его аресте.