У обвиняемой в расчленении рэпера Картрайта нашли психическое расстройство

Марине Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении своего супруга, рэпера Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт, диагностировали психическое расстройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Лукьянова.

Однако, по его словам, экспертиза признала женщину вменяемой. В свою очередь адвокат вдовы Ирина Скурту отметила, что выявленное расстройство не входит в число заболеваний.

Ранее медицинские эксперты пришли к выводу, что Юшко умер неестественной смертью.

Обвиняемая указывала, что ее супруг скончался от передозировки наркотиками, а она расчленила тело музыканта, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Однако удалось выяснить, что ее муж был здоров.

О гибели рэпера стало известно 30 июля 2020 года. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили вдову музыканта. Она свою вину не признает. 26 декабря Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест Кохал.