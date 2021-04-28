Полицейский проигнорировал звонок о домашнем насилии и стал фигурантом дела

В Ростовской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» на участкового майора Александра Кирсанова за то, что он проигнорировал звонок десятилетней девочки, которая хотела заявить о домашнем насилии по отношению к матери со стороны отца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным следствия, полицейский не отреагировал должным образом на сообщение о побоях, которые в итоге привели к убийству. Оно произошло 1 января в поселке Зимовники.

Отец десятилетней девочки избивал ее мать, поэтому девочка позвонила местному участковому. Но, услышав детский голос, Кирсанов не воспринял звонок всерьез, решив, что ребенок балуется.

Вечером 1 января отец девочки зарезал жену и спрятал ее тело. Все новогодние праздники мужчина пил, а затем, протрезвев и осознав содеянное, покончил с собой.

Если вину участкового докажут, ему грозит до пяти лет тюрьмы.