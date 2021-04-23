В России ужесточат наказание за домашнее насилие

В течение шести месяцев в Госдуму внесут поправки в УК РФ об ужесточении наказания за домашнее насилие. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Как сообщили в ведомстве, новые нормы правительство обязал разработать Конституционный суд. Он признал статью 116.1 УК («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию») не соответствующей Конституции. «Она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия», — отмечается в постановлении.

По информации издания, на ужесточение наказания за домашнее насилие фракции Госдумы отреагировали неоднозначно. Так, зампред ЛДПР Ярослав Нилов считает, что ужесточение наказания ничего не изменит. «Тут нужно садиться за стол переговоров и без обвинений выйти на компромиссное решение. Тут должны быть и профилактика, и работа психологов, и социальная реклама», — заявил он.

Ранее в апреле Конституционный суд России обязал изменить статью Уголовного кодекса для защиты жертв домашнего насилия. В постановлении указывалось, что законодателям надо внести в действующее законодательство «необходимые изменения, вытекающие из настоящего постановления».