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Конституционный суд обязал изменить статью УК для защиты жертв домашнего насилия

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Конституционный суд (КС) России обязал изменить статью Уголовного кодекса для защиты жертв домашнего насилия. Об этом говорится в постановлении КС, передает ТАСС.

КС признал несоответствующей Конституции статью 116.1 УК («Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию»).

«Она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены, или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость», — говорится в постановлении.

В документе также сказано, что законодателям надо внести в действующее законодательство «необходимые изменения, вытекающие из настоящего постановления».

Ранее Верховный суд России (ВС) предложил отменить институт частного обвинения в судах, что поможет защитить жертв домашнего насилия. Как отметили в ВС, сейчас при частном обвинении потерпевшему самому приходится собирать доказательства, что «не отвечает потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина, его здоровья, чести, достоинства и репутации», а также задаче государства противостоять домашнему насилию.

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