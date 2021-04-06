Верховный суд предложил рассматривать дела о насилии в семьях по-новому

Верховный суд России (ВС) внес предложение рассматривать дела о насилии в семьях по-новому и отменить институт частного обвинения в судах, что поможет защитить жертв домашнего насилия. Подобную инициативу одобрил для внесения в Госдуму Пленум Верховного суда, передает ТАСС.

В законопроекте речь идет о трех составах преступлений — об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев и о клевете без отягчающих обстоятельств. Именно они часто становятся следствием домашнего насилия.

В суде отмечают, что сейчас при частном обвинении потерпевшему самому приходится собирать доказательства, что «не отвечает потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина, его здоровья, чести, достоинства и репутации», а также задаче государства противостоять домашнему насилию.

Согласно предложениям Верховного суда, основная ответственность по доказыванию преступлений ляжет на правоохранительные органы, а решение о прекращении таких уголовных дел в связи с примирением сторон будет приниматься судом не безусловно, а с учетом всех обстоятельств дела и сведений об обвиняемом. В ВС полагают, что эффективность борьбы с домашним насилием при таких изменениях возрастет, поскольку жертвы домашнего насилия часто подвергаются давлению со стороны насильника.

Инициативу ВС обосновал позицией ЕСПЧ, который призывал государства защищать жертв домашнего насилия. По мнению Европейского суда, вмешательство государств необходимо, так как часто насилие происходит в узком кругу и может принимать различные формы — от физического нападения до эмоционального или словесного насилия.

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