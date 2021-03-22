Россиянин заставлял беременную жену копать себе могилы и довел ее до суицида

В Великих Луках Псковской области местный житель довел до самоубийства беременную жену, которую избивал на протяжении нескольких лет и вывозил в на кладбище, где «заставлял копать себе могилы». Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Муж погибшей издевался над ней по надуманным причинам на почве ревности. Он унижал и бил ее в том числе в присутствии детей и во время беременности. Удары он наносил руками, ногами, кочергой, отверткой и ножом. Кроме того, мужчина кусал и душил женщину, угрожал убийством и расправой, а также заставлял залезать перед своими собутыльниками на стол и лаять.

Издевательствам подвергались и дети, которых муж погибшей оставлял на несколько дней в частном деревенском доме без еды. Жену он увозил с собой. Она несколько раз обращалась в полицию и каждый раз забирала заявление. После очередного избиения она покончила с собой.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 110 УК («Доведение до самоубийства беременной женщины»), пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание несовершеннолетних, беременной женщины») и по статье 156 УК («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними»).

Ранее в Консорциуме женских неправительственных объединений подсчитали, что в 2018 году в России в результате семейного насилия погибли пять тысяч россиянок. Это более 50 процентов от всех случаев неестественной смерти жительниц страны в тот год. При этом, по официальным данным МВД, в 2018 году от рук родственников и мужей умерли 253 женщины.

В конце 2019 года появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. После его публикации на сайте Совфеда в сети было размещено открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций. Авторы письма считают закон «антисемейным». В интервью «Ленте.ру» соавтор законопроекта Мари Давтян рассказала, что его обсуждение отложено до тех пор, пока не пройдет пандемия коронавируса.