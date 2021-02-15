Число жертв домашнего насилия в России выросло в 20 раз после пересчета

В результате семейного насилия в России в 2018 году погибли пять тысяч женщин. Это 61 процент от всех случаев неестественной смерти россиянок за тот период, пересчитали в Консорциуме женских неправительственных объединений на основе анализа судебных приговоров.

В публикации отмечается, что многие женщины погибают в момент расставания или отказа мужчине, либо от рук агрессора-преследователя. Некоторые смерти были связаны с имуществом. Всего от домашних тиранов умерли 18,8 процента от всех убитых мужчин и женщин в 2018 году.

Согласно официальным данным МВД, в 2018 году от рук родственников и мужей умерло только 253 женщины. Это три процента от 8300 погибших неестественно и в 20 раз меньше, чем насчитали правозащитники.

В организации добавили, что полученные ими данные в целом соответствуют общемировому уровню, который составляет примерно 58 процентов. В Европе этот показатель равен 38 процентам, в Африке — 69 процентам.

Для анализа представители Консорциума использовали приговоры за 2018 год из открытой системы ГАС России Правосудие. Учитывались статьи 105, 107 и часть 4 статьи 111 УК («Убийство», «Убийство в состоянии аффекта», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).