В Госдуме возмутились штрафу россиянке за крики во время побоев

Зампред комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала радиостанции «Говорит Москва» историю россиянки, которая получила штраф за нарушение тишины за то, что кричала во время избиения мужем.

По мнению депутата, агрессивного супруга надо было немедленно изолировать от жены. При этом приехавшие на вызов полицейские, а затем члены административной комиссии и судьи не удосужились вникнуть в суть происходившего в семье. «В данной ситуации органам, принимающим решение, необходимо было вспомнить, что существует не только буква закона, но и его дух. Вместо того чтобы детально изучить и понять причины нарушений, они пошли самым простым способом», — возмутилась парламентарий.

Пушкина отметила, в России почти не работают механизмы пресечения семейно-бытового насилия, а власти не понимают, зачем нужны кризисные центры для женщин. Она добавила, что если бы в стране был закон о профилактике домашнего насилия, то полицейские должны были выехать на место, опросить свидетелей и выдать пострадавшей и ее родственникам защитное предписание. Домашнего тирана обязали бы пройти курсы управления гневом и не приближаться к жертве, он бы стоял на учете.

Ранее суд оштрафовал на 500 рублей жительницу села Зольное Самарской области за то, что она слишком громко кричала, когда муж избивал ее дома ночью. На шум пожаловались соседи. Пострадавшая пыталась обжаловать решение, но суд второй инстанции оставил приговор в силе.

Оштрафованная россиянка месяц терпела насилие со стороны мужа, когда он лишился работы и начал пить, а она захотела развестись. Мужчина запрещал ей есть, забрал телефон и деньги, постоянно избивал. Когда россиянку спасла сестра, та весила 35 килограммов, у нее были многочисленные ушибы на теле и перелом ребер.