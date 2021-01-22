Россиянку оштрафовали за слишком громкие крики во время избиения мужем

Жительницу села Зольное Самарской области оштрафовали за то, что она слишком громко кричала в то время, как ее избивал муж. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Конфликт между супругами произошел в ночь на 17 мая 2020 года. Соседи вызвали полицейских из-за шума, приехавшие на вызов сотрудники МВД сочли, что россиянка виновата в нарушении тишины.

На следующий день, после опроса соседей, материалы передали в административную комиссию, которая оштрафовала женщину на 500 рублей. Она попыталась обжаловать решение в Жигулевском районном суде, указав, что кричала из-за насилия, но суд оставил решение административной комиссии в силе.

Как пишет «Комсомольская правда», летом женщина попадала в больницу с истощением и синяками по всему телу. По словам ее сестры, врачи пришли к выводу, что пострадавшую минимум месяц морили голодом.

Дети супругов рассказали, что отец морил мать голодом и избивал, а сам закрывался на кухне и устраивал посиделки с друзьями. Когда в гости к семье приехала сестра потерпевшей, та весила около 35 килограммов. В ближайшее время уголовное дело против ее мужа должны передать в суд — мужчину обвиняют по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).