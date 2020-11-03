Россиянин утопил жену в тазу после ссоры

45-летний житель Кургана утопил свою жену в тазу после ссоры. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Курганской области.

Следствие полагает, что мужчина поссорился с женой 31 августа, после чего схватил ее за голову и несколько раз окунул в таз с водой. Женщина скончалась на месте, она захлебнулась водой.

Обвиняемого заключили под стражу и обвинили в убийстве по статье №105 УК. Уголовное дело уже передали в суд.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат и телеведущая Оксана Пушкина упрекнула российских губернаторов в безразличии к проблеме жестокости в семьях. Она заметила, что не все главы регионов готовы выделять средства на создание кризисных центров для жертв домашнего насилия. Если бы политики осознавали масштабы проблемы, то, по ее словам, они находили бы деньги на кризисные центры.

В ноябре 2019 года был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Его авторы настаивают на том, что необходимо ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет.