Россиянина наказали за избиение купившей масло за 29 рублей бывшей жены

В Екатеринбурге наказали местного жителя, который избил бывшую жену за покупку масла стоимостью 29 рублей и угрожал ей убийством — его приговорили к 280 часам обязательных работ. Об этом «Ленте.ру» рассказала адвокат потерпевшей Анастасия Пахтусова, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Он должен выплатить потерпевшей 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Россиянин не признал свою вину, но суд решил, что она подтверждается исследованными по делу доказательствами. Гособвинение запрашивало для него 400 часов обязательных работ.

Конфликт между супругами произошел во время режима самоизоляции 19 апреля. Они остались без дохода, и женщина взяла кредит. Потерпевшая решила сэкономить и купила масло за 29 рублей, а не за 100, чтобы избежать скандала за приобретение дорого продукта. В тот день муж был пьян, он душил женщину и избивал руками и ногами, в том числе по голове, а также кричал, что убьет ее. Она смогла выбежать из квартиры и запереть в ней мужа, после чего вызвала полицию и обратилась в больницу. После произошедшего она переехала к подруге и заблокировала супруга во всех мессенджерах.

27 мая сообщалось, что нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия и тех, кто нарушил режим «в состоянии крайней необходимости», не будут привлекать к ответственности. До этого в МВД сообщили, что число случаев насилия в семейно-бытовой сфере сократилось, однако глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова заявила, что данные ведомства о снижении обращений о домашнем насилии в период самоизоляции не отражают реальную ситуацию, потому что многие потерпевшие обращаются в другие организации.