Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия освободят от наказания

Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия, а также тех, кто нарушил режим «в состоянии крайней необходимости», не будут привлекать к ответственности. Соответствующее заявление предоставило МВД в ответ на обращение в правительство России девяти НКО, работающих с пострадавшими, пишет «Коммерсантъ».

Обращение было направлено еще в марте 2020 года правительству и главам регионов. Эксперты прогнозировали всплеск домашнего насилия в режиме самоизоляции.

В ведомстве уточнили, что «лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности». Также в МВД отметили, что сотрудники ведомства для профилактики ситуации посещают людей, которые состоят на учетах, а также проводят опрос родственников и соседей.

Материалы по теме «Полицейские приехать отказались — силы брошены на карантин» Жертвы домашнего насилия из-за коронавируса оказались заперты с обидчиками. Что им делать?

Руководитель центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных организаций адвокат Мари Давтян заявила, что описанные в документе меры реагирования и профилактики НКО, работающие с пострадавшими, «на практике не почувствовали».

«По крайней мере, говоря о Москве и Московской области, я могу сказать, что сотрудники полиции при обращениях говорят, что они заняты контролем за изоляцией и карантином. Об этом они несколько раз говорили нашим пострадавшим, отказываясь даже домой приходить», — пожаловалась она.

13 мая глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова заявила, что данные МВД России о снижении обращений о домашнем насилии в условиях самоизоляции не отражают реальную ситуацию, потому что многие жертвы обращаются в другие организации.

7 мая заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова попросила шесть ведомств изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним.

5 мая уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза. Она сослалась на ряд НКО и уточнила, что в марте таких сообщений было 6054, а в апреле поступило более 13 тысяч жалоб.