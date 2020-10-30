Оксана Пушкина упрекнула губернаторов в безразличии к жестокости в семьях

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат и телеведущая Оксана Пушкина упрекнула российских губернаторов в безразличии к проблеме жестокости в семьях. Она отметила, что не все главы регионов готовы выделять деньги на создание кризисных центров для жертв домашнего насилия, передает РИА Новости в пятницу, 30 октября.

«Обращение в кризисный центр для жертвы — один из самых верных путей спасения. Однако, к сожалению, не многие главы регионов озабочены проблемой домашнего насилия», — сказала Пушкина. Она подчеркнула, что средства из бюджета в рамках реализации федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан» выделяются ежегодно, поэтому если бы губернаторы осознавали масштаб проблемы, то они находили бы деньги на кризисные центры.

Также депутат раскритиковала «Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017-2022 годы», назвав этот документ формальным. «Если бы жертвы домашнего насилия знали, что государство в специализированном кризисном центре окажет им психологическую и юридическую помощь, а в это время их дети будут спокойно ходить в соседнюю школу или детский сад, поверьте, ситуация бы поменялась кардинально», — уверена Пушкина.

В ноябре 2019 года на сайте Совета Федерации был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. После публикации проекта в сети было размещено открытое письмо президенту России Владимиру Путину против принятия закона о домашнем насилии, под которым подписались 180 общественных организаций. Авторы письма считают закон «антисемейным». В интервью «Ленте.ру» соавтор законопроекта Мари Давтян рассказала, что его обсуждение отложено до тех пор, пока не пройдет пандемия коронавируса.