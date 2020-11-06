Названы причины суровости судов к оборонявшимся от мужей россиянкам

Российские суды стереотипно и с предрассудками подходят к делам женщин, которые оборонялись от мужей. Причины сурового отношения в делах о домашнем насилии перечислила в своем докладе правозащитная организация «Зона права».

Автор доклада, юристка Дарьяна Грязнова проанализировала приговоры по делам о самообороне в ситуации домашнего насилия. Из него следует, что суды не воспринимают соответствующие инциденты как системное нарушение прав человека со своей спецификой и последствиями.

Так, суды в России часто выставляют для пострадавших женщин высокие требования о надлежащей норме поведения при насилии от партнера и наказывают за несоответствие им.

По данным Грязновой, в судах заявляется, что если женщина оставалась в отношениях, то ее все устраивало или насилие не было достаточно серьезным. Также выдвигается тезис, что если бы женщина опасалась за свою безопасность, она бы обратилась в полицию.

Таким образом женщина оказывается перед выбором — терпеть домашнее насилие, которое может закончиться ее смертью, или обороняться и столкнуться с уголовным преследованием, которое может привести к реальному сроку лишения свободы, пишет Грязнова.

По статистике, которую приводит «Зона права», почти треть осужденных за убийство при превышении необходимой самообороны (часть 1 статья 108 УК) за последние полтора года — женщины. В 2019 году и первой половине 2020 года по ней понесли наказание 323 человека, из них 122 женщины. За тот же период за умышленное убийство (статья 105 УК) среди осужденных было 13 процентов женщин — 1,1 тысяча.

В апреле «Зона права» предоставила данные о среднем размере штрафа за насилие в семье — он составляет 5398 рублей. В 2019 году общая сумма взысканий составила 522,7 миллиона рублей. Юристы организации анализировали данные Судебного департамента Верховного суда за последние три года, исходя из которых следуют, что после декриминализации домашнего насилия выросло число рассмотрений административных дел о побоях. В 80 процентах случаев нарушителю назначался минимальный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был разработан в 2019 году, он предлагает в том числе ставить агрессоров на профилактический учет. Сторонники документа обнаружили в нем недочеты, например фразу о «содействии примирению». Против выступили 180 общественных организаций, которые назвали законопроект «антисемейным» и обратились к президенту с требованием его отклонить.