Истощенную до 35 килограммов россиянку спасли от издевавшегося над ней мужа

Житель Самарской области морил голодом свою семью, избивал и держал взаперти жену. Историю истощенной до 35 килограммов женщины опубликовала «Комсомольская правда».

Все началось с того, что муж Ольги Алексей потерял работу и начал выпивать. Жена сообщила, что хочет развода. На предложение Ольги супруг отреагировал жестокими мерами: отобрал мобильный телефон, забрал все деньги и банковские карты, запретил появляться на кухне.

По словам сестры пострадавшей, детям иногда удавалось сбегать к бабушке и поесть у нее, пару раз получалось пронести маме лапшу быстрого приготовления, пока отец не видел.

«При этом папа сам кушать не забывал, ни в чем себе не отказывал и даже друзей в гости звал. В это время в доме вкусно пахло пельменями, сосисками, а он закрывался на кухне и ел», — рассказала сестра Ольги.

Короткое СМС с просьбой о помощи Ольга смогла отправить сестре только спустя месяц с момента начала издевательств. Тогда ее удалось спасти. Сестра рассказала, что врачи диагностировали у Ольги истощение первой степени. На момент госпитализации Ольга весила 35 килограммов. Проведенные экспертизы зафиксировали у Ольги побои и закрытый перелом ребра.

Ее сестра также добавила, что недовольна ходом следствия по делу. Допрос несовершеннолетних, по ее словам, начали в то время, когда в комнате не было законного представителя, а показания детей записывались некорректно.

Сестра потерпевшей утверждает, что следователь начал уговаривать Ольгу помириться мужем. В настоящий момент они официально развелись, а Ольга вместе с детьми переехала в съемную квартиру в Самаре. Мать женщины, которая осталась в родном селе, начали травить и обвинили в том, что она и ее дочь затеяли всю эту историю из-за денег, утверждает издание.

По информации «Комсомольской правды», в полиции Жигулевска возбудили уголовное дело по части 1статьи 112 Уголовного кодекса «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее стало известно, что в Омской области избивали полуторагодовалого мальчика. Его доставили в больницу со следами пыток и побоев, отбитой селезенкой и рахитом от недоедания. По версии следствия, 24-летняя беременная мать-одиночка троих детей взяла в плен ребенка соседки, требуя вернуть долг за сломанный отопительный котел.