Появились подробности пыток годовалого мальчика россиянкой

Жительница аула Коянбай Омской области пытала полуторагодовалого сына своей сожительницы, которая якобы задолжала ей 20 тысяч рублей за сломанный отопительный котел, пишет «Комсомольская правда».

По версии следствия, 24-летняя беременная мать-одиночка троих детей взяла в плен ребенка соседки, требуя вернуть долг. В течение суток она била и связывала мальчика, не давала ему есть, присылала родительнице фотографии. Спасти его помог брат многодетной россиянки. Он вынес синего от синяков ребенка на улицу, и его мать вызвала скорую. Позже она и очевидцы рассказали обо всем полиции. Сама беременная вину не признает, говоря, что «не могла бить ребенка».

Издание отмечает, что женщина стояла на учете в органах опеки. Ее брат сообщил КП, что сестра жестоко обращалась не только с чужим мальчиком, но и со своими детьми. «Она и своих детей дубасила. Однажды я застал ее во дворе дома, так она сына избивала палкой», — сказал мужчина, добавив, что видел, как она привязала ребенка сожительницы к батарее.

Ранее стало известно, что полуторагодовалый мальчик попал в больницу со следами побоев, отбитой селезенкой и рахитом из-за недоедания. Правоохранители выясняли личности подозреваемых в истязании. По одной из версий, к пыткам причастна беременная многодетная подруга матери ребенка, у которой она поселилась после смерти мужа. Также рассматривался вариант причастности родительницы к насилию.