Стало известно о состоянии матери изнасилованных и убитых в Рыбинске девочек

Мать двух девочек 8 и 13 лет, изнасилованных и убитых в Рыбинске, чувствует себя ужасно и ни с кем не разговаривает. Об этом стало известно порталу 76.ru от знакомых женщины.

«Она сидит и смотрит в одну точку. Не разговаривает, только охает или мычит», — пояснил источник портала. По его словам, мать убитых сейчас живет в больнице, где работает.

Другая знакомая женщины сообщила, что в Рыбинск должен приехать отец девочек. «Он хочет увезти тела девочек в Омск, но ее не отпустят отсюда пока. Она хочет кремировать тела», — добавила собеседница портала.

Ранее 19 сентября Рыбинский городской суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве школьниц Виталия Молчанова.

О преступлении стало известно 15 сентября. Мать девочек познакомилась с Молчановым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены в больнице, она нашла девочек мертвыми. На телах сестер были множественные ножевые ранения. Следователи установили, что школьницы подверглись сексуальному насилию.

Главным подозреваемым стал 40-летний Молчанов, его задержали 18 сентября. Россиянин признался в убийстве, ему предъявили обвинения по части 2 статьи 105 («Убийство»), части 4 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.