Милонов раскритиковал жертв домашнего насилия

Депутат Госдумы Виталий Милонов порассуждал о проблеме домашнего насилия. Свою позицию он обозначил в эфире телеканала «Москва 24».

По его мнению, жертвы домашнего насилия сами несут ответственность. В качестве примера он привел ситуацию, когда женщина выходит замуж за потенциально опасных мужчин. «Нужно понимать, что если вы вышли за бандита, то он будет вас бить. Женщина не в себе, раз она живет с таким идиотом», — заявил политик.

В ноябре 2020 года был опубликован доклад, в котором объясняется, почему российские суды стереотипно и с предрассудками подходят к делам женщин, которые оборонялись от мужей. Автор доклада, юрист Дарьяна Грязнова проанализировала приговоры по делам о самообороне в ситуации домашнего насилия. Утверждается, будто судьи считают, что если женщина оставалась в отношениях, то ее все устраивало или насилие не было достаточно серьезным. Также выдвигается тезис, что если бы женщина опасалась за свою безопасность, она бы обратилась в полицию.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был разработан в 2019 году, он предлагает в том числе ставить агрессоров на профилактический учет. Сторонники документа обнаружили в нем недочеты, например фразу о «содействии примирению». Против выступили 180 общественных организаций, которые назвали законопроект «антисемейным» и обратились к президенту с требованием его отклонить.