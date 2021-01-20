Зрители разглядели в ролике популярной блогерши тайный призыв о помощи

Фанаты популярной сирийской блогерши Хадиль Эль Али (Hadil El Ali), известной под ником Om Sayf, были обеспокоены необычным жестом девушки, который она показала в своем последнем YouTube-ролике. Зрители разглядели в нем скрытый призыв о помощи, пишет издание El Shai.

Проживающая в Турции Эль Али, на канал которой подписаны почти шесть миллионов человек, выпустила свежее видео 10 января. Она сказала, что ролик является последним на канале. После этой фразы блогерша подняла левую руку, загнула большой палец и сжала кулак. Затем она бросила быстрый взгляд на руку, попрощалась и резко остановила запись.

Подобный жест со сгибанием пальцев нередко используется жертвами домашнего насилия, чтобы они могли тайно попросить о помощи, если находятся в опасности. В июне 2020 года видео с подобным знаком получили вирусную популярность в TikTok.

Ролик Эль Али посмотрели почти 20 миллионов раз. Зрители остались напуганы тем, что девушке угрожает настоящая опасность. Некоторые даже предположили, что блогерша уже умерла. Вскоре на просторах соцсетей появился хештег Rescue Om Sayf («Спасение Om Sayf»).

Через несколько дней Om Sayf вышла на связь с журналистами «Би-би-си». Она сказала, что решила уйти с видеохостинга «из-за стресса и личных проблем». Однако она так и не объяснила, почему показала жест с призывом о помощи.