Популярная российская блогерша родила ребенка от 21-летнего пасынка

Популярная российская блогерша Марина Балмашева, вышедшая замуж за 21-летнего пасынка после развода с его отцом, родила ребенка от нового супруга. Этим событием женщина поделилась в Instagram.

Как написала блогерша, дочь появилась на свет весом 3,7 килограмма. Сейчас родители выбирают ей имя. «Мне кажется, что [это] одни из самых очаровательных щек в мире», — подписала Балмашева фото новорожденной.

Ранее россиянка призналась, что сделала пластическую операцию после сильного похудения: она подтягивала кожу тела и лица. Кроме того, женщина рассказала, какие косметологические процедуры делает.

В начале 2020 года Балмашева развелась со своим мужем Алексеем, с которым провела в браке 13 лет и воспитывала пятерых детей. После того как в своем блоге она стала рассказывать об отношениях с сыном бывшего мужа, женщину лишили опеки. Она обратила внимание подписчиков на то, что своими действиями не нарушала закон, а молодого человека не совращала. Летом пара поженилась.