Популярная российская блогерша вышла замуж за 20-летнего пасынка

Популярная российская блогерша Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего сына своего бывшего мужа от первого брака. Фотографии с праздничной церемонии 35-летняя женщина опубликовала в Instagram-аккаунте.

«Муж и жена. Огромное спасибо за ваши теплые слова», — подписала она фото с пасынком Владимиром и рассказала, что на регистрации присутствовали только молодожены и мать жениха.

Ранее пара объявила, что ждет ребенка. Блогерша находится на 11-12 неделе беременности и предполагает, что родится мальчик.

Марина Балмашева развелась с мужем Алексеем Шавыриным в начале 2020 года после 14 лет брака. Вместе они воспитывали пятерых детей: на четверых оформили опеку, а девочку с синдромом Дауна удочерили. После того как она начала рассказывать о романтических отношениях с сыном ее бывшего мужа от первого брака, женщину лишили опеки. Тогда блогерша обратила внимание подписчиков на то, что она не нарушала закон, и опровергла упреки в том, что она совратила молодого человека.

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