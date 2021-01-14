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Вышедшая замуж за пасынка блогерша призналась в сделанной пластической операции

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Марина Балмашева
Марина Балмашева
Фото: @marina_balmasheva

Российская блогерша Марина Балмашева, вышедшая замуж за своего 20-летнего пасынка, призналась, что сделала пластическую операцию. Об этом она написала в своем Instagram.

35-летняя женщина, которая сейчас беременна от пасынка, сделала абдоминопластику — это операция по подтяжке кожи. Блогерша призналась, что ей пришлось пойти на процедуру, чтобы убрать обвисшую после сильного похудения кожу. Кроме того, Балмашева поделилась фотографиями до и после сделанных косметологических процедур, на которых ей подтянули контур лица.

«Как меняет человека подтяжка нижней части лица (кожа), шея (кожа), блефаропластика, ботокс лоб, напыление бровей, кератин для волос (еще, может, не весь смылся) и беременность», — написала россиянка.

В начале 2020 года Балмашева развелась со своим мужем Алексеем, с которым воспитывала пятерых детей. После того, как в своем блоге она стала рассказывать об отношениях с сыном бывшего мужа, женщину лишили опеки. Она обратила внимание подписчиков на то, что своими действиями не нарушала закон, а молодого человека не совращала. Летом пара поженилась.

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