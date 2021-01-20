Блогерша показала нетрадиционные методы воспитания детей и подверглась критике

TikTok-блогерша Элис Бендер (Alice Bender) похвасталась перед подписчиками нетрадиционными методами воспитания своего пятимесячного ребенка. После ролика, в котором она сообщила, что он спит на полу, и назвала детскую кроватку тюремной камерой, пользователи соцсети подвергли ее критике, пишет Daily Dot.

По данным издания, в других видео о материнстве Бендер рассказывала о том, почему она выступает против вакцинации, а также о том, почему ее ребенок веган. Один из недавних роликов блогерша посвятила проблеме детских кроваток. Женщина заявила, что от них получают плюсы только родители, а не дети.

«Мы покупаем эти тюремные камеры, чтобы можно было оставить ребенка и уйти», — раскритиковала кроватки Бендер. Ее возмущение также вызвал тот факт, что родители заставляют детей спать в определенное время. «Младенцы тоже люди. Заставлять кого-то спать, если он не устал, негуманно», — отметила блогерша и назвала такое поведение насилием.

В разговоре с Daily Dot она сообщила, что ее ребенок спит не в детской кроватке, а в специально отведенном для этого месте на полу. По заверению Бендер, такая кровать позволяет ему спать, если он устал, и двигаться, если нет.

В комментариях к видео многие раскритиковали подход блогерши. Так, один из пользователей указал ей на то, что у младенцев еще не развит механизм, который связывает усталость с тем, что нужно закрыть глаза и поспать. Другие пользователи обратили внимание на то, что младенцам не всегда стоит доверять делать выбор. «Малыши заслуживают телесной автономии, как и мы. Если им хочется поиграть на шоссе… Просто говорю», — поиронизировал один из комментаторов. «Видео в ее TikTok на следующей неделе: почему я разрешаю моему пятимесячному ребенку водить», — пошутил другой в Twitter.