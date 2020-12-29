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Родители блогерши не оценили ее видео и выгнали дочь из дома

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Кадр: @juuldaism / TikTok

TikTok-блогерша из США с ником @juuldaism сняла на видео, как она сообщила родителям о том, что проголосовала на выборах президента США за демократа Джо Байдена. Как пишет Daily Dot, мать и отец девушки не оценили выбора дочери и ее ролика, поэтому выгнали ее из дома.

Перед тем как сказать о своем решении, девушка обратилась к подписчикам. «Молитесь за меня, потому что я сейчас полностью разрушу отношения с родителями», — объяснила она. Узнав о том, что дочь проголосовала за Байдена, мать и отец блогерши отметили, что их расстроило ее решение. «Ты проголосовала за этого козла. Он хочет, чтобы мы носили маски и сидели по домам. Мы станем рабами и крестьянами. Отдай мне сейчас же свои ключи», — отреагировала мать девушки.

Ролик, опубликованный в ноябре, набрал почти 15 миллионов просмотров. Позже девушка записала еще несколько видео, в которых сообщила, что живет у друзей и копит деньги на то, чтобы снять свою квартиру. Она также продолжает общаться с родителями. В видео, опубликованном в конце декабря, она предложила матери записать обращение для сторонников действующего президента США Дональда Трампа. «Америка прежде всего», — сказала в ответ на это женщина.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Действующий американский лидер Дональд Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января.

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