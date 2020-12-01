Блогерша записала на камеру «самый страшный момент ее жизни»

Hannah Viverette / Facebook

Американская блогерша Ханна Виверетт (Hannah Viverette), которая записывает ролики для TikTok, запечатлела на камеру взломщика ее квартиры. Он забрался на балкон, пока та танцевала. Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook.

«Добро пожаловать в самый страшный момент моей жизни», — написала Виверетт, добавив, что инцидент произошел воскресным утром. Блогерша одна танцевала и снимала себя на камеру. В определенный момент она услышала, как балконная дверь на втором этаже начала открываться. Намереваясь закрыть ее, девушка неожиданно увидела, что там стоял мужчина.

Американка встречала его в жилом комплексе почти каждый день, но никогда с ним не общалась. При этом незнакомец выглядел подозрительно, поэтому девушка чувствовала себя некомфортно в его присутствии. «Я знала, что он был здесь, чтобы причинить мне вред. Он держал руки в карманах толстовки, а на его лице была ухмылка», — отметила блогерша.

На опубликованном видео слышно, как Виверетт несколько раз задает вопрос «Кто ты?» и просит незнакомца уйти. Затем она хватает телефон, бежит к входной двери и направляет камеру на взломщика. Тогда мужчина вышел из квартиры и закрыл за собой дверь. Сама же блогерша в этот момент пошла к соседу, где вызвала полицейских.

Правоохранительные органы арестовали подозреваемого, пишет Daily Dot. Им оказался 36-летний Анхель Мойзес Родригес-Гомес (Angel Moises Rodriguez-Gomez). Мужчина признался в том, что забирался на балкон девушки, но заявил, что его туда пригласили. В итоге подозреваемого выпустили под залог.

Виверетт попросила подписчиков сообщить ей все, что им известно о злоумышленнике. Она написала, что отказывается жить в страхе и позволять мужчине преследовать ее или любого другого человека.