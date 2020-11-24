Неизвестный фанат затерроризировал популярную блогершу

Популярная американская блогерша JadeyAnh рассказала во время очередного прямого эфира на Twitch, что ее начал преследовать неизвестный фанат. Об этом сообщает Dexerto.

Девушка заявила, что один из подписчиков, скорее всего, узнал домашний адрес стримерши и затерроризировал ее. Впервые она поняла это, когда к ней домой несколько раз подряд привезли оплаченную еду из ресторана, хотя она ее не заказывала. Несколько раз курьеры звонили в дверь даже во время трансляции.

«Я трясусь. Я уже несколько дней не покидала квартиру, потому что боялась выйти за продуктами. Так что, пожалуйста, перестань это делать. Я чувствую себя как в тюрьме», — обратилась JadeyAnh к преследователю, однако это не изменило ситуацию.

В конце стрима в дверь девушки позвонили пожарные: по телефону им сообщили, что по ее адресу произошла утечка газа. Вскоре на место прибыли и полицейские. Испуганная блогерша закончила прямую трансляцию, а позже написала, что до конца дня курьеры с едой приходили к ней еще шесть раз. Один раз кто-то непрерывно названивал в дверь больше минуты, но не сказал ни слова, когда девушка решила узнать, кто к ней пришел.