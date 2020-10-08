Журналист преследовал прохожего без маски и разгневал зрителей

Журналист «Би-би-си» из Северной Ирландии Стивен Нолан (Stephen Nolan) столкнулся со шквалом критики после того, как преследовал мужчину на улице. Репортер был уверен, что прохожий посещал общественное место без медицинской маски. Отрывком программы, который разгневал зрителей, поделился пользователь Twitter по имени Филип Уотсон (Philip Watson).

В ролике видно, как Нолан набросился на мужчину, который вышел из привокзального магазина. В кадре на нем уже была защитная маска. «Мы заметили, что, когда вы вошли, вы были без маски. Итак, почему, сэр?» — спросил репортер. Не получив ответ, он начал преследовать прохожего и обращался к нему, повышая голос. «Вам не все равно?» — крикнул Нолан.

Опубликовавший отрывок передачи пользователь негативно отреагировал на действия Нолана. Он назвал его работу «мусорной журналистикой», маскирующейся под журналистское расследование. Репортера также раскритиковали известный ирландский боксер Пэдди Барнс и политический активист Джейми Брайсон. Они признали, что у Нолана нет никакого права преследовать и донимать людей, которые не хотят носить маску. Их позицию поддержали и другие пользователи соцсетей.

Сам Нолан, главный участник скандала, принял оборонительную позицию в ответ на критику. Он заявил, что просто пытался защитить уязвимых людей.