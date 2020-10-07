Телеведущие пообщались с донором спермы и потеряли дар речи

Ведущие британского утреннего шоу This Morning («Этим утром») Холли Уиллоуби и Филипп Шофилд потеряли дар речи после интервью с донором спермы. В ходе общения последний заявил, что уже стал отцом 150 детей. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина под вымышленным именем Джо рассказал журналистам, что пандемия коронавируса не замедлила его работу. Благодаря этому в настоящий момент пять женщин, которые воспользовались его услугами, вынашивают детей. В планы донора входит оплодотворение еще минимум пяти женщин в 2020 году.

Джо отметил, что в половине случаев женщины беременеют половым путем, без использования традиционных методов оплодотворения.

«У меня нет какой-то платы за "баночку со спермой", так как я просто наслаждаюсь тем, что делаю мир лучше. Некоторые женщины предлагают помочь с дорожными расходами, если они живут далеко», — рассказал донор. Он добавил, что желающие забеременеть девушки связываются с ним через Facebook или электронную почту.

В конце интервью Уиллоуби и Шофилд никак не смогли прокомментировать рассказ Джо. Ведущие сказали, что у них нет подходящих слов для описания ситуации.