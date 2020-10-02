Телеведущая разбила пивную бутылку об голову мужчины и попала в полицию

28-летняя телеведущая Ками Реслер (Kamie Roesler), работающая на американском канале WIS-TV, попала в полицию после того, как разбила пивную бутылку об голову своего оппонента во время спора о политике. Как пишет Daily Mail, пострадавшим оказался 32-летней мужчина.

По данным издания, нападение произошло, когда ведущая и несколько других людей отдыхали на улице в городе Су-Фолс штата Южная Дакота. Затем у них завязался спор о политике, во время которого Реслер схватила пивную бутылку и ударила оппонента по лицу. После этого телеведущая ушла, оставив мужчину с ранами на голове. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью.

Отмечается, что полиция задержала Реслер. Ее обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах. Телеканал WIS-TV, на котором ведущая работает с 2019 года, уведомили о ее аресте.

Ранее 45-летний австралийский телеведущий Райан Филан (Ryan Phelan), бывшая невеста которого обвинила его в домашнем насилии, рассказал, что после случившегося его мир рухнул. После того, как полиция прекратила расследование и признала его невиновным, он назвал это время самым ужасным и болезненным в своей жизни.