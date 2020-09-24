Сменивший пол телеведущий умер в 45 лет

Ведущий британской телевещательной корпорации «Би-би-си» Итан-Джеймс Осборн (Ethan-James Osborne) умер в возрасте 45 лет. Как сообщает Daily Mail, мужчина скончался 21 сентября в хосписе недалеко от города Бат.

Причина смерти не называется. Издание отмечает, что декабре 2019 года он завершил свой последний курс химиотерапии. Жена Осборна, Анна-Мари, поблагодарила персонал медицинского учреждения, в котором мужчина провел последние три с половиной недели жизни.

Осборн родился и вырос в Австралии, затем переехал в Японию, а после — в Великобританию, где стал телеведущим. С 2015 года он вел передачу Money For Nothing, в которой применял свои навыки для усовершенствования старых ненужных предметов с целью их последующей перепродажи. Осборн признавался, что ему было сложно сделать карьеру на родине, так как он — трансгендер, который сменил пол.

«Я начал с чистого листа в зарубежной стране и городе, где я не знал никого и не мог говорить на их языке», — отмечал ведущий. С будущей женой он познакомился в 2007 году, но не сразу смог признаться ей в том, что раньше был женщиной.