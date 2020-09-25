Телеведущая шесть дней мучилась от боли в глазу и удивилась причине

Телеведущая британского утреннего шоу Good Morning Britain Кейт Гаррауэй обратилась к врачу с мучительной болью в глазу. Как оказалось, под веком девушки застряла часть контактной линзы, пишет таблоид The Mirror.

В эфире передачи Гаррауэй рассказала соведущему Бену Шепарду, что боль не утихала около шести дней. Тогда журналистка обратилась в специализированную клинику. Сначала врачи прописали ей обезболивающие капли для глаз, однако не понимали, в чем проблема.

Во время очередного осмотра они все-таки заметили небольшую часть контактной линзы, которая застряла в глазу. «Я чувствую себя немного смущенной, как будто я отнимала у людей время из-за того, что была невнимательной», — призналась Гаррауэй. Она добавила, что удивилась, когда узнала причину мучительной боли.

После случившегося ей нельзя какое-то время носить контактные линзы, однако ведущей пришлось быть в них ради съемок шоу. На это соведущий пошутил, что зрители должны связаться с журналисткой после эфира, чтобы напомнить ей снять линзы.