Подруга сломавшего позвоночник телеведущего рассказала о его страхе паралича

Британский телеведущий Саймон Кауэлл (Simon Cowell) некоторое время после перелома позвоночника и начала восстановления был испуган возможным параличом. Как рассказала Entertainment Daily подруга и бывшая возлюбленная шоумена, певица Синитта, страхи ушли, только когда он смог сделать первые шаги.

«Он смог делать несколько шагов, так что теперь он убедил себя, что не будет парализован. Но потребуется время, чтобы он был в полном порядке», — отметила артистка. По словам Синитты, близкие были крайне напуганы в момент инцидента.

Она также рассказала, что переживала за Кауэлла, но при этом не могла прилететь проведать друга из-за ограничений в связи с пандемией. В настоящее время он продолжает лечение в Лос-Анджелесе. Певица заметила, что ведущий хочет поскорее вернуться к работе.

10 августа стало известно, что Кауэлл сломал позвоночник, неудачно упав с электровелосипеда. Он попал в больницу, где ему провели срочную операцию, длившуюся около шести часов. Кауэллу вживили в спину металлический стержень. Врачи отмечали, что шоумену повезло и проблемы могли быть куда серьезнее.

Британский продюсер Саймон Кауэлл прославился как создатель формата телевизионных шоу талантов, в числе которых The X Factor и Got Talent. Передачи идут в разных странах мира, в том числе и в России. Саймон является судьей в America's Got Talent в США, Britain's Got Talent и The X Factor в Великобритании.