Раскрыто состояние сломавшего позвоночник известного телеведущего

Известный британский телеведущий Саймон Кауэлл (Simon Cowell) восстанавливается после перелома позвоночника и находится в приподнятом настроении. Состояние шоумена раскрыл журнал People.

По информации источника, Кауэлл пока находится в медучреждении, однако уже начал заниматься рабочими вопросами. Кроме того, он вновь начал ходить спустя несколько дней после операции. «Он не собирается приостанавливать те вещи, которыми занимался», — рассказали в окружении ведущего.

10 августа сообщалось, что Кауэлл сломал позвоночник, упав с электровелосипеда. Он попал в больницу, где ему провели срочную операцию, длившуюся около шести часов. Кауэллу вживили в спину металлический стержень. Врачи в общении с телезвездой заверили его, что проблемы могли быть куда серьезнее. По словам медиков, одно из повреждений прошло в сантиметре от спинного мозга.

Британский продюсер Саймон Кауэлл прославился как создатель формата телевизионных шоу талантов, в числе которых The X Factor и Got Talent. Передачи идут в разных странах мира, в том числе и в России. Саймон является судьей в America's Got Talent в США, Britain's Got Talent и The X Factor в Великобритании.