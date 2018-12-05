Популярную модель засыпали угрозами смерти

Модель Андреа Кристина Болбеа (Andreea Cristina Bolbea) рассказала, что заблокировала 200 тысяч пользователей в Instagram в связи с поступавшими ей угрозами. Об этом пишет The Daily Mail.

У 30-летней модели 1,1 миллиона подписчиков в Instagram. По ее словам, она столкнулась с неприятной стороной публичности — издевательствами и преследованиями. Незнакомые люди засыпали ее угрозами. «Я надеюсь, что ты умрешь», — написал один из них, доведя девушку до слез.

Из сети угрозы перешли и в реальную жизнь. Андреа говорит, что столкнулась с несколькими сталкерами. Один из преследователей регулярно писал ей и очень рассердился, что она ни разу ему не ответила. Он нашел ее, приехав за тысячи километров из Техаса. Другой сталкер был убежден, что находится в отношениях с Андреа, несмотря на то, что она с ним не общалась. К тому же Болбеа замужем, о чем регулярно напоминает в своем Instagram.

Модель решила поделиться своей историей в ходе кампании по борьбе с преследованиями «Не следуй за мной» (Unfollow me). Акция направлена на повышение осведомленности о сталкинге и бытовом насилии.

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