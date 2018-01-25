Заботливый муж прикинулся бывшим своей супруги и угодил в тюрьму

Суд приговорил 43-летнего британца к тюремному заключению за попытку доведения жены до самоубийства с помощью сообщений в сети. Об этом сообщает издание The Guardian.

Пол Плейл (Paul Playle) решил укрепить свою семью с помощью запугивания супруги Аманды. Он зарегистрировал аккаунт в Facebook и электронную почту на имя Энтони Рейнольдса (Anthony Reynolds), ее школьной любви, и посылал женщине письма, в которых рассказывал о слежке за ней. Детальное знание пользователем ее личной жизни приводило Аманду в ужас. Она начала задумываться о суициде, так как не могла отделаться от навязчивых мыслей о преследовании.

Дома Плейл изображал заботливого и любящего мужа, успокаивал супругу, делал ее жизнь приятной и комфортной. По мнению Аманды, муж хотел создать у нее впечатление, что он единственный человек, которому она может доверять.

Плейл тайком вел переписку с жертвой два с половиной года — с декабря 2015-го по июнь 2017 года. В письмах он унижал супругу и намекал, что знает, где она бывает и что делает: к примеру, после того, как женщина купила новую сумку, он сделал комплимент обновке. Аманда стала бояться выходить на улицу, если она не могла найти свой телефон, у нее начинались панические атаки.

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Преступника вычислили по фото аэропорта Гатвика, которое он прислал жене: камеры наблюдения засекли, как он делал снимок. Кроме того, было установлено, что некоторые письма он отправлял ей из их дома.

На суде Плейл отвергал обвинения, но специалистам понадобилось не более получаса, чтобы привести неопровержимые доказательства его вины. Сталкера приговорили к трем с половиной годам тюрьмы за преследование, контроль и принуждение жертвы к определенным поступкам. В заключительном слове судья Кристин Хенсон (Christine Henson) обратилась к мужчине со словами: «Вы сами хозяин своей судьбы. Вы видели, как сильно разрушается личность вашей жены из-за страха, который она испытывала от этого онлайн-насилия».

По словам Аманды Плейл, с тех пор, как она встретила своего будущего мужа в возрасте 16 лет, она не давала повода сомневаться в своей верности. Этот случай и последующий суд полностью изменил жизнь женщины и их общих с Полом детей, так как выносить такую обстановку они больше не могли. После раскрытия преступления, утверждает она, члены семьи больше никому не верят.

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