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В легендарной песне расслышали сексуальное насилие и убрали ее из эфира

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Радиостанция Кливленда (штат Огайо, США) убрала из эфира популярную рождественскую песню Baby It's Cold Outside («Детка, на улице холодно»), написанную в 1944 году. Это связано с жалобами слушателей, которые заявили о недопустимости подобных текстов, учитывая общественную борьбу против насилия над женщинами, пишет CBS News.

Решение радиостанции огласил ее ведущий Гленн Андерсон. «Буду честен, я не понимал, почему слова называли такими плохими ... Пока я их не прочел», — сказал он.

В песне бродвейского композитора Фрэнка Лессера мужчина беседует с женщиной. Она хочет уйти, потому что дома ее ждут родители, но он заставляет ее остаться на ночь, постоянно приговаривая, что на улице холодно. Он предлагает ей алкоголь и увещевает комплиментами, и в результате соблазняет.

«Теперь я понимаю, что время, когда была написана песня, было другим. Но сегодня, когда я читаю ее текст, она кажется очень манипулятивной и неправильной. Мир, в котором мы живем теперь, очень чувствителен, и люди легко оскорбляются. Но в мире, где #MeToo наконец-то дал женщинам такой голос, которого они заслуживают, этой песне не место», — заключил ведущий.

Первоначально песня исполнялась в качестве юмористического номера. Она приобрела широкую популярность после фильма «Дочь Нептуна» в 1949-м. Появление композиции в картине принесло Лессеру «Оскар» за лучшую песню. Существует множество каверов Baby It's Cold Outside, наиболее известная из современных — версия участников музыкального шоу American Idol 2011 года.

Отмечается, что слова песни вызывали возмущение задолго до движения #MeToo. В частности, на Baby It's Cold Outside жаловались еще в 2013 году, а в 2016-м в Vanity Fair появилась статья, ставящая под сомнение корректность этой композиции.

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