Обувной магазин захотел нажиться на жертвах домогательств

Покупатели раскритиковали британскую обувную сеть Office за попытку капитализировать феминистическое движение против сексуальных домогательств #MeToo. Об этом сообщает Daily Mail.

На сайте компании появились красные ботильоны на шпильке под названием Me Too, которые продавались по цене около 112 долларов.

Первой о странном названии ботильонов в социальных сетях написала жительница Лондона Ингрид Стоун. «Мне кажется, или название Me Too — какое-то мерзкое?» — написала она в своем Facebook.

«Это больше, чем мерзко… Это безвкусно и коммерциализирует то, что категорически не должно быть коммерциализировано», — согласились ее подписчики.

Представители бренда уверяют, что линейка вышла еще до того, как зародилось движение, и тем не менее переименовали продукт в Mojo. Более подробных комментариев они не предоставили.

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В июне австралийский бренд Kholo выпустил коллекцию одежды #MeToo Collection в поддержку одноименного движения против харассмента. Дизайнер создавала свою одежду «для бойцов», однако среди 33 предложенных вещей покупатели обнаружили платье с названием «Секс на ногах» и джемпер «Попрыгай со мной».

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