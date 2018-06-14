Девушек решили защитить от домогательств сексуальными платьями

Австралийский бренд Kholo выпустил коллекцию одежды #MeToo Collection в поддержку одноименного движения против харассмента. Об этом сообщает the Independent.

«Когда акция #MeToo вспыхнула, я так удивилась. Друзья, коллеги, учителя — своим опытом делились все. В книгах и социальных медиа я находила все больше и больше историй. Оказывается, из поколения в поколение женщины пытались защитить себя. Я об этом не знала. Да, такого быть не должно. Но это происходит», — написала основательница марки Каришма Касабиа (Karishma Kasabia) на официальном сайте.

Свою одежду она создавала «для бойцов», однако среди 33 предложенных вещей покупатели обнаружили платье с названием «секс на ногах» и джемпер «попрыгай со мной».

Публикация от Khòlò 💕 Art In Your Wardrobe (@kholo_thelabel) 10 Июн 2018 в 4:50 PDT

Пользователи социальных сетей осудили Kholo за попытку пропиариться за счет жертв домогательств. «Серьезно, какой грязный дегенерат решил заработать на #MeToo?» — писали они в Twitter и призывали бойкотировать бренд.

Представители Kholo пока не прокомментировали ситуацию.

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