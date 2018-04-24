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Продажи нижнего белья упали из-за насильников

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Продажи бренда-производителя женского нижнего белья Victoria’s Secret начали падать из-за роста популярности движения #MeToo, направленного на защиту прав пострадавших от домогательств женщин. Об этом сообщает Retail Dive.

По данным аналитической компании YouGov, за 2017 год количество проданных товаров Victoria’s Secret сократилось на три процента и достигло самого низкого уровня за последние пять лет.

Кроме того, сотрудники YouGov разработали количественный показатель Buzz score — индекс бренда, который позволяет определить степень позитивности информации о фирме, получаемой покупателями из новостей и рекламы. В 2016 году Buzz score бренда Victoria’s Secret составлял 31, однако к настоящему моменту он снизился до 23.

Аналитики полагают, что именно истории активисток #MeToo о харассменте стали причиной падения продаж бренда нижнего белья.

В марте опубликовали черный список фотографов, агентов и стилистов, подозреваемых в сексуальных домогательствах к моделям. Администратор анонимного Instagram-аккаунта @ShitModelMgmt составил список из 290 человек, работы с которыми порекомендовал избегать.

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