Основатель Guess ушел в отставку из-за обвинений в домогательстве

Креативный директор и соучредитель марки Guess Пол Марчиано ушел в отставку после расследования обвинений в сексуальных домогательствах к модели Кейт Аптон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление компании.

В Guess рассказали, что следователи опросили больше 40 человек и изучили около 1,5 миллиона страниц документов, посланий по электронной почте, фотографий, видео и аудиозаписей. «Установлено, что в ряде случаев Марчиано продемонстрировал неспособность здраво рассуждать при общении с моделями и фотографами, поставив себя в положение, при котором обвинения в неподобающем поведении могли возникнуть и возникли на самом деле», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Садизм какой-то БДСМ-маски и суровые госпожи: к миланской моде встал вопрос

В феврале Кейт Аптон в своем аккаунте в социальной сети Twitter Аптон возмутилась тем, что компания Guess все еще пользуется услугами Марчиано, несмотря на его аморальное поведение в отношении моделей. Она сопроводила свой пост хештегом meToo, который используется теми, кто хочет рассказать о пережитом насилии и харассменте. Пост собрал более 40 тысяч лайков.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!