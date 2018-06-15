Актрисы перестали оголяться из страха домогательств

На вручение ежегодной премии в области американского театра Tony Awards многие знаменитости пришли в длинных закрытых платьях. Об этом сообщает Daily Mail.

Среди них оказались Кэри Маллиган, Клэр Дэйнс, Рэйчел Вайс, Эмили Блант и другие звезды, которые обычно появляются на подобных событиях в более открытой одежде.

Журналисты издания сравнили два наряда Маллиган. В ноябре 2017 года актрису сфотографировали на церемонии Governors Awards в бордовом платье без рукавов и с глубоким декольте. Однако на этот раз она предпочла полностью закрыть руки и грудь, надев макси-платье с цветочным принтом.

Публикация от Fashion Alarm (@alarmfashion) 14 Июн 2018 в 7:49 PDT

Публикация от Carey Mulligan fanpage (@careyhannahmulligan) 25 Фев 2018 в 8:01 PST

Тенденция избегать откровенных нарядов появилась у знаменитостей под влиянием флешмоба MeToo, поддерживающего жертв насилия и харассмента. «Мода — это показатель тона и настроения общества. Движение MeToo широко распространилось. Женская одежда стала намного скромнее и сдержаннее», — прокомментировал тренд стилист и дизайнер Лукас Армитаж (Lucas Armitage).

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В июне австралийский бренд Kholo выпустил коллекцию одежды #MeToo Collection в поддержку одноименного движения против харассмента. Свою одежду она создавала «для бойцов», однако среди 33 предложенных вещей покупатели обнаружили платье с названием «секс на ногах» и джемпер «попрыгай со мной».

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