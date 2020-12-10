Блогерши раскрыли свой реальный возраст и удивили поклонников

У блогерш в соцсети TikTok появился новый флешмоб: они записывают ролики, в которых раскрывают свой реальный возраст. Как сообщает Daily Mail, во многих случаях видео удивили поклонников, так как они считали, что пользовательницы моложе.

Так, блогерша Конни (Connie) из американского Нового Орлеана сообщила, что ей 47 лет. Зрители же были уверены, что ей около 25 лет. Другая пользовательница из США с ником valeria.lipovetsky раскрыла, что она 30-летняя мама троих детей. Ролик набрал более девяти миллионов просмотров.

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Похожим образом отреагировали и на ролик тиктокерши kerina.wang. Она сообщила, что на самом деле ей 31 год и у нее есть четырехлетний ребенок. Многие в комментариях не поверили ей, заявив, что автору не может быть больше 20 лет.

Во флешмобе приняли участие и более взрослые пользовательницы. Так, женщина с ником tiktok.tate рассказала подписчикам, что ей 72 года. Но поклонники посчитали, что выглядит она на 20 лет моложе. В комментариях люди не могли поверить, что внешний вид настолько не соответствовал их представлению о возрасте.

Ранее в TikTok стала популярна жительница Финляндии, 27-летняя Аури Кананен (Auri Kananen). За регулярные публикации процесса уборки и советы по поддержанию чистоты она получила от поклонников звание «лучшая в мире уборщица».