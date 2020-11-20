Семейное видео лишило блогершу миллиона подписчиков

Популярная TikTok-блогерша Чарли Дамелио (Charli D'Amelio), на которую подписаны почти сто миллионов человек, лишила себя миллиона подписчиков после публикации видео с семейным ужином. Пользователи соцсетей посчитали, что девушка вела себя крайне невежливо за столом, а также была неуважительна к поклонникам.

16-летняя американка прославилась роликами с танцами под популярные композиции. Видео было размещено на YouTube-канале семьи 16 ноября. В гости к родителям Дамелио и ее сестре пришел блогер Джеймс Чарльз. Ролик получил 291 тысячу лайков и 97 тысяч дислайков.

В комментариях многие отметили, что поведение девушки было невежливым: Чарли Дамелио тайком корчила гримасы, спрашивала, есть ли дома наггетсы, несмотря на блюда от шеф-повара. «Моя мать треснула бы мне за такое поведение за обеденным столом», — написал один из зрителей.

В конце ролика блогерша пожаловалась на то, что за год не достигла 100 миллионов подписчиков. «95 миллионов для тебя недостаточно?» — удивленно заметил Джеймс Чарльз.

Все это стало поводом для критики девушки. Позже Дамелио начала стремительно терять подписчиков в TikTok. Вскоре общее число отписавшихся составило около миллиона пользователей. Блогерша отреагировала на происходящее — записала ролик, где со слезами на глазах назвала произошедшее недопониманием.

Ранее блогерша Сали Хьюз (Sali Hughes), страдавшая от травли в сети, решила встретиться с одним из своих хейтеров. Девушка очень удивилась, обнаружив, что негативные комментарии ей писала состоятельная 30-летняя женщина.