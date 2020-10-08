Страдавшая от травли блогерша встретилась с хейтером и удивилась

Блогерша Сали Хьюз (Sali Hughes), страдавшая от травли в сети, решила встретиться с одним из своих хейтеров. Как пишет Daily Mail, девушка очень удивилась, обнаружив, что негативные комментарии ей писала состоятельная 30-летняя женщина.

Хьюз договорилась выпить с ее критиком кофе. На встрече девушка хотела спросить, почему некоторые люди тратят время на преследование других в интернете и получают удовольствие, когда пишут им гадости.

Блогерша очень удивилась, когда увидела Бекки — одну из своих хейтеров. «Умная и состоятельная женщина немного за 30, которая тепло улыбнулась, когда подошла ко мне», — описала ее Хьюз.

В разговоре с блогершей Бекки добавила, что не понимала, насколько некрасиво себя вела, когда писала ей негативные комментарии. Женщина подчеркнула, что очень сожалеет о том, что занималась онлайн-травлей. «Комментарии, которые я оставляла, на 100 процентов отражали проблемы в моей личной жизни», — объяснила свое поведение Бекки.

Хьюз неоднократно жаловалась на то, что тролли в интернете негативно влияют на ее жизнь. Блогерша отмечала, что травля в сети ее глубоко травмировала. В сентябре 2019 года она перестала «игнорировать» троллей, которые портили ей жизнь, и решила, что эти люди должны знать, сколько боли ей пришлось пережить из-за них.

В июне блогерша Мария Магдалена Тункара, известная в сети по нику youngmasha, записала несколько роликов о расизме в России. Позже 22-летняя девушка начала получать угрозы в личных сообщениях и негативные комментарии. Блогерша подчеркнула, что «травля берется буквально из воздуха и заслужить ее нельзя».